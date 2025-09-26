Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Gözaltındaki Şüpheli Tutuklandı

Toptepe köyünde düzenlenen operasyondan ilk bilgiler

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen delillerin ardından şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.

Operasyonu gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Toptepe köyünde narkotik köpekle yaptıkları aramada bir evde arama yaptı. Yapılan aramada buzdolabında plastik bidonda ve çekmelere gizlenmiş toplam 20 kilo 700 gram esrar ele geçirildi ve 1 şüpheli yakalandı.

Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Toptepe köyünde bir şüphelinin evinde narkotik köpekle arama yapıldı.