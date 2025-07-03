Şırnak'ta Yaralı İki Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

Şırnak merkez kırsalında yaralı ve bitkin durumda bulunan iki kızıl şahin, vatandaşlar tarafından fark edildi. Olayın ardından hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile güvenlik güçlerine haber verildi.

Bölgeye intikal eden DKMP ekipleri, teslim aldıkları iki kuşu Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne götürdü. Burada gerekli tedavi ve müdahale işlemleri gerçekleştirilecek olan şahinler, tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

Bu olay, doğa koruma bilincinin arttırılmasına ve yaralı hayvanların korunmasına yönelik önemli bir adım oldu.

Şırnak'ta arazide yaralı ve bitkin bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı. Bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, teslim aldıkları 2 kuşu, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne götürdü.

Şırnak'ta arazide yaralı ve bitkin bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı. Bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, teslim aldıkları 2 kuşu, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne götürdü.