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Şırnak'ta Yıldırım Düşmesi: 2 Ölü, 6 Yaralı

Şırnak'ta sağanak yağış sırasında ağaca sığınan 2 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 17:08
Şırnak'ta Yıldırım Düşmesi: 2 Ölü, 6 Yaralı

Şırnak'ta Korkunç Olay

Şırnak'ta meydana gelen üzücü olayda, aniden başlayan sağanak yağmur sırasında sığındıkları bir ağacın yanına yıldırım isabet etti. Üç aile üyelerinin bulunduğu olayda, Selim, Ramazan, Ebubekir Acet, Lale, Leyla, Azize Erdoğan ve Emin ile Selahattin Beldek yaralandı.

Sağlık Ekipleri Hızla Bölgeye Sevk Edildi

Olayın duyulmasının ardından 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslara taşınarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ölümler ve Yaralıların Durumu

Yapılan müdahalelere rağmen Lale ve Leyla Erdoğan hastanede hayatlarını kaybetti. Ayrıca, Ramazan Acet'in sağlık durumunun ağır olduğu bilgisi verildi.

Bu talihsiz olay, bölgedeki insanları derinden üzdü ve yıldırım düşmesi tehdidinin ciddiyetini bir kez daha hatırlattı.

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