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Şırnak Valisi Birol Ekici, Cudi Dağı Sefine Bölgesini Ziyaret Etti

Şırnak Valisi Birol Ekici, Cudi Dağı Sefine bölgesinde incelemelerde bulundu ve Cudi Festivali hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 20:22
Şırnak Valisi Birol Ekici, Cudi Dağı Sefine Bölgesini Ziyaret Etti

Şırnak Valisi Birol Ekici, Cudi Dağı Sefine Bölgesini Ziyaret Etti

Şırnak Valisi Birol Ekici, Cudi Dağı Sefine bölgesinde önemli incelemelerde bulundu. Valilikten alınan bilgilere göre, Ekici'ye Vali Yardımcıları Talha Altuntaş ve Hasan Hüseyin Alpaslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman ve İl Müftüsü Orhan Örnek eşlik etti.

Ekici, Sefine bölgesinde çeşitli incelemelerde bulunarak, yaz aylarında gerçekleştirilecek olan Cudi Festivali için bilgi aldı. Festivale ilişkin detayları öğrenen Ekici, bölgedeki gelişmeleri yerinde değerlendirdi.

İncelemelerin ardından Ekici ve beraberindekiler, bölgede bulunan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde askerlerle bir araya geldi. Bu buluşma sırasında, birlik sınırları içerisindeki Şehitlik Anıtı da ziyaret edildi.

İl Müftüsü Orhan Örnek, Cudi Dağı'nda daha önce şehit olan askerler için dua ederek, bölgeye olan saygı ve hürmetlerini dile getirdi.

Şırnak Valisi Birol Ekici ve beraberindekiler Cudi Dağı Sefine bölgesinde incelemelerde...

Şırnak Valisi Birol Ekici ve beraberindekiler Cudi Dağı Sefine bölgesinde incelemelerde bulundu.Ekici ve beraberindekiler daha sonra bölgede konuşlu Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde askerlerle bir araya geldi ve birlik sınırları içindeki Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti.

Şırnak Valisi Birol Ekici ve beraberindekiler Cudi Dağı Sefine bölgesinde incelemelerde...

Şırnak Valisi Birol Ekici ve beraberindekiler Cudi Dağı Sefine bölgesinde incelemelerde bulundu.Ekici ve beraberindekiler daha sonra bölgede konuşlu Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde askerlerle bir araya geldi ve birlik sınırları içindeki Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti.

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