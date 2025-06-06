Şırnak Valisi Birol Ekici, Kurban Bayramında Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti

Şırnak Valisi Birol Ekici Bayram Ziyaretleriyle Güvenlik Güçlerine Destek Verdı

Şırnak Valisi Birol Ekici, Kurban Bayramı dolayısıyla asker, polis ve hastanedeki hastalarla bir araya gelip bayramlaşma gerçekleştirdi.

Vali Ekici, ilk olarak 23. Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret ederek Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı ve dua etti.

Güvenlik Noktalarına ve Hastanelere Ziyaretler

Daha sonra İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile Uludere kara yolundaki güvenlik noktasını ziyaret eden Ekici, jandarma ve polis güçleriyle birlikte seyahat eden vatandaşların bayramını kutladı. Yolculara şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Vali Ekici, ayrıca 112 Acil Sağlık Merkezi ve AFAD'ı da ziyaret ederek personelin bayramını kutladı. Şırnak Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları da unutmayan Vali Ekici, hastalarla bir araya gelerek onlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Vali Ekici'ye ziyaretlerinde AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Erdem ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da eşlik etti.

Şırnak Valisi Birol Ekici, (sağ 4) Kurban Bayramı dolayısıyla 23. Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret ederek, "Şehitlik Anıtı"na karanfil bırakarak, dua etti.

Şırnak Valisi Birol Ekici, (sağ 4) Kurban Bayramı dolayısıyla 23. Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret ederek, "Şehitlik Anıtı"na karanfil bırakarak, dua etti.