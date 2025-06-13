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Şırnak Valisi Ekici, Cudi Dağı'nda Hz. Nuh Camisi İnşaatını İnceledi

Vali Birol Ekici, Cudi Dağı Sefine bölgesinde Hz. Nuh Camisi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 00:21
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 00:21
Şırnak Valisi Ekici, Cudi Dağı'nda Hz. Nuh Camisi İnşaatını İnceledi

Şırnak Valisi Ekici, Cudi Dağı Sefine Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Şırnak Valisi Birol Ekici, Cudi Dağı Sefine bölgesinde yapımı планlanan Hz. Nuh Camisi proje alanında önemli incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ekici'ye Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Silopi Kaymakamı Cihat Koç ve İl Müftüsü Orhan Örnek eşlik etti.

Cami inşaat alanını ziyaret eden Vali Ekici, bölgedeki yetkililerden projeye ilişkin detaylı bilgi aldı. Bu kapsamda, Cudi Dağı'ndaki çalışmaları ve yürütülen projeleri yerinde değerlendirdi.

Bunun ardından, Vali Ekici ve beraberindekiler, temmuz ayı başında gerçekleştirilmesi planlanan festival alanı ile bölgede devam eden yol inşaatını da incelediler.

Şırnak Valisi Birol Ekici, Cudi Dağı Sefine bölgesinde yapımı planlanan Hz. Nuh Camisi proje...

Şırnak Valisi Birol Ekici, Cudi Dağı Sefine bölgesinde yapımı planlanan Hz. Nuh Camisi proje alanında incelemelerde bulundu.

Şırnak Valisi Birol Ekici, Cudi Dağı Sefine bölgesinde yapımı planlanan Hz. Nuh Camisi proje...

Şırnak Valisi Birol Ekici, Cudi Dağı Sefine bölgesinde yapımı planlanan Hz. Nuh Camisi proje alanında incelemelerde bulundu.

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