Sırp Cumhuriyeti Başkanı Dodik'in Ayrılıkçı Eğilimleri: Avrupa'daki Aşırı Sağ Rüzgarından mı Cesaret Alıyor?

Bosna'nın Sırp Cumhuriyeti Başkanı Dodik'in ayrılıkçı faaliyetleri, Avrupa'daki aşırı sağın etkisi altında hız kazanıyor.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:23
Sırp Cumhuriyeti Başkanı Dodik'in Ayrılıkçı Eğilimleri: Avrupa'daki Aşırı Sağ Rüzgarından mı Cesaret Alıyor?

Bosna Hersek'teki Ayrılıkçı Eğilimler

Bosna Hersek'in özerk bölgelerinden Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik, Avrupa'da yükselen aşırı sağ gruplardan cesaret alarak ayrılıkçı ve kışkırtıcı faaliyetlerini hızlandırdığı ifade ediliyor.

Dr. Jahja Muhasilovic'in Değerlendirmeleri

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Jahja Muhasilovic, Dodik'in son 15 yıldır Bosna Hersek'in sistemine karşı mücadele ettiğini belirtti. Muhasilovic, "Dodik, Bosna Hersek'e atanan yüksek temsilcinin kararlarını tanımadı ve yüksek temsilcinin dava açmasının ardından siyasi yasak ve para cezası alacak," dedi.

Dodik'in Siyasi Durumu

Dodik'e bir senelik hapis cezası verilmesinin kendisini korkutmadığını, ama siyasi yasaktan çekindiğini vurgulayan Muhasilovic, uzun süreli siyasi yasağın Dodik'in kariyerini sonlandıracağına dikkat çekti. Sırp liderin, Sırp özerk bölgesinde kendi anayasa taslağını çıkardığını ifade eden Muhasilovic, "Bu taslakla Sırp otonom bölgesi kendi ordusunu kurabilecek, uluslararası temsilcilik ofisleri açabilecek ve diğer ülkelerle ilişkiler kurabilecek," şeklinde konuştu.

Devlet Kurumlarının Paralize Olması

Muhasilovic, Bosna Hersek kurumlarının üçe bölünmüş durumda olduğunu belirtti. "Etnik grup dağılımı, bu devlet kurumlarında etkin mücadele etmelerini zorlaştırıyor. Bu kriz hâlâ devam ediyor ve önümüzdeki günlerde de devam edecek," diye ekledi.

Uluslararası Destek Endişesi

Dodik'in, Bosna Hersek kurumlarının zayıflığından yararlanarak radikal adımlar atıp durumu tırmandırmaya çalıştığını vurgulayan Muhasilovic, "Dodik’in başarılı olması durumunda uluslararası destek alabileceği endişesi yaygınlaşıyor" dedi.

Aşırı Sağın Etkisi

Dr. Muhasilovic, "Avrupa'da aşırı sağın yükselişi Dodik'i etkiledi. Kendisi bu akımdan cesaret alıyor ve Avrupa'daki aşırı sağcı gruplardan ilham alıyor" ifadelerini kullandı. Dodik'in Trump dönemine dair umut taşıdığını da belirten Muhasilovic, "Dodik başarılı olursa uluslararası destek de gelebilir," dedi.

Mahkeme Kararları ve Tepkiler

Bosna Hersek Mahkemesi, ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Dodik hakkında "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti. Mahkeme kararının ardından Dodik, yasaların yürürlüğe girmesiyle mahkeme ve savcılık çağrılarına cevap vermeyeceğini açıkladı. Dodik'in bu eylemleri, ülke içinde ve dışında pek çok tepki topladı.

Sonuç ve Gelecek Öngörüleri

Dr. Muhasilovic, bu krizin Bosna Hersek'in kurumlarının güvenilirliği için bir test olduğunu belirtti. Eğer Bosna Hersek kurumları bu testi geçerse, Dodik'in tutuklanması, devletin varlığını ve hukuk üstünlüğünü gösteren bir zafer olacaktır. Aksi halde Bosna Hersek için tehlikeli bir dönem başlayabilir.

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