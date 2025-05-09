Sırrı Süreyya Önder İçin Adıyaman'da Taziye Kabulü Başladı

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yakınları, memleketleri Adıyaman'da taziyeleri kabul etmeye başladı.

Önder'in ailesi, Karapınar Mahallesi'ndeki Merinos Taziye Evi'nde başsağlığı dileklerini kabul etti. Taziye evine gelen Önder'in annesi Zeliha Önder, girişte oğlunun fotoğrafı önünde duygu dolu anlar yaşadı.

Taziyeye katılanlar arasında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Dilan Kunt Ayan ve Ferit Şenyaşar ile partinin Adıyaman teşkilat üyeleri ve Önder'in yakınları da yer aldı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yakınları, memleketleri Adıyaman'da taziyeleri kabul ediyor.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yakınları, memleketleri Adıyaman'da taziyeleri kabul ediyor.