DOLAR
38,74 -0,29%
EURO
43,64 -0,38%
ALTIN
4.158,03 -1,35%
BITCOIN
3.991.005,99 -0,34%

Sırrı Süreyya Önder İçin Adıyaman'da Taziye Kabulü Başladı

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası Adıyaman'da taziye kabulü gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 15:18
Sırrı Süreyya Önder İçin Adıyaman'da Taziye Kabulü Başladı

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yakınları, memleketleri Adıyaman'da taziyeleri kabul etmeye başladı.

Önder'in ailesi, Karapınar Mahallesi'ndeki Merinos Taziye Evi'nde başsağlığı dileklerini kabul etti. Taziye evine gelen Önder'in annesi Zeliha Önder, girişte oğlunun fotoğrafı önünde duygu dolu anlar yaşadı.

Taziyeye katılanlar arasında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Dilan Kunt Ayan ve Ferit Şenyaşar ile partinin Adıyaman teşkilat üyeleri ve Önder'in yakınları da yer aldı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM...

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yakınları, memleketleri Adıyaman'da taziyeleri kabul ediyor.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM...

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yakınları, memleketleri Adıyaman'da taziyeleri kabul ediyor.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında
2
Kocaeli'de Motosiklet- Beton Mikseri Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Adana'da 'Orman Benim' Kampanyası Düzenlendi
4
Bodrum'da Orman Yangınlarına Karşı Hava ve Karadan Denetim Artırıldı
5
Uluslararası Hava Yolu Şirketleri Türkiye'de Diyarbakır'ı Tanıttı
6
Karabük Üniversitesi KAPGEM ile Kamu Politikalarına Bilimsel Katkı Sağlıyor
7
İzmir'de Eski Kız Arkadaşını Öldüren Sanık Yargılanıyor: Tehdit ve Hakaret İddiası

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!

Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

Aydın'da Doğalgaz Desteği: Yollar Ücretsiz Tamir Edilecek

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

İzmir’den Et İndirim Projesi: Piyasaları Sarsacak Fiyatlar

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği