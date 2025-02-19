Sisi'den Gazze'nin İmarı İçin Önemli Açıklama

Sisi, Gazze'nin yeniden imarının yerinden edilmeyen Filistinlilerle yapılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 16:02
Sisi'den Gazze'nin İmarı İçin Önemli Açıklama

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına zıt bir duruş sergileyerek, Gazze Şeridi'nin yeniden imarının Filistinliler yerinden edilmeden yapılması gerektiğini belirtti. Sisi, uluslararası toplumu bu konuda destek olmaya çağırdı.

Resmi ziyaret kapsamında İspanya'da bulunan Sisi, Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Filistinlileri yerinden etmeden, tekrar ediyorum, Filistinlileri topraklarından çıkarmadan, Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etmek için uluslararası toplumun bir plan benimsemesinin önemini vurguladık." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Sisi, Tel Aviv yönetiminin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) üzerindeki kısıtlamalarına da dikkat çekerek, bu ajansın Filistinliler için vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Donald Trump, Gazze'nin ağır yıkıma uğraması nedeniyle yeniden imarı içeren ve Filistinlilerin zorla yerinden edilerek Mısır ve Ürdün gibi bölge ülkelerine gönderilmesini içeren bir planı gündeme getirmişti. Trump, Gazze'yi devralma planında zorla yerinden edilen Filistinlilere geri dönüş hakkının tanınmayacağını belirtmişti.

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