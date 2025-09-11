Sisi ve Pezeşkiyan Görüşmesi: İran Nükleer Müzakerelerine Dönüş Çağrısı

Sisi ile Pezeşkiyan Görüşmesi: Nükleer Müzakerelere Dönüş Çağrısı

Görüşmenin ana hatları

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran nükleer meselesinde tarafların ciddi ve yapıcı bir diyalog başlatarak müzakere masasına geri dönmesi gerektiğini vurguladı. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada görüşmenin bu çerçevede gerçekleştiği belirtildi.

Sisi, bölgede artan gerginlik ortamında istikrarı artırmak ve barış ile güvenliği baltalama girişimlerine karşı koymak için yoğunlaştırılmış ortak eylem gerektiğini ifade etti ve ülkesinin gerilimi azaltma çabalarına destek verme istekliliğini dile getirdi.

Arabuluculuk ve uluslararası iş birliği

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Mısır'ın İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki diyaloğu kolaylaştırmadaki rolüne derin takdirini iletti ve Sisi'ye İran ile UAEA'yı yakınlaştırmak için gösterdiği kişisel çabalar ve destekten ötürü teşekkür etti.

Pezeşkiyan, bu çabaların, Mısır'ın aylarca süren arabuluculuğunun ardından Salı günü Kahire'de imzalanan ve İran ile UAEA arasında işbirliğini yeniden tesis eden anlaşmaya yol açtığını belirtti. Kahire, 9 Eylül'de Sisi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi arasında gerçekleşen üçlü görüşmenin ardından, Mısır'ın arabuluculuğuyla İran ile IAEA'nın işbirliğini yeniden başlatma konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Bu gelişmeyi Suudi Arabistan ve Umman dışişleri bakanlıkları da memnuniyetle karşıladı.

Geçmişte yaşanan gerilimler

İran Parlamentosu, 26 Haziran'da UAEA'yı casuslukla suçlayarak ve İsrail ile ABD'nin İran'a karşı askeri saldırganlığına bahane oluşturduğunu öne sürerek UAEA ile iş birliğini sona erdiren bir yasa çıkarmıştı.

Diğer yandan, metinde yer verilen bilgilere göre İsrail, ABD'nin desteğiyle, 13 Haziran 2025'te İran'a karşı 12 günlük bir saldırı başlatmış; Tahran buna karşılık vermiş ve Washington aynı ayın 22'sinde ateşkes ilan etmişti.

Taraflar arasındaki bu gelişmeler, Sisi-Pezeşkiyan görüşmesinin bağlamını oluşturarak bölgesel istikrar ve nükleer müzakerelerin yeniden canlandırılmasının önemini öne çıkardı.