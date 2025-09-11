Sisi ve Pezeşkiyan Görüşmesi: İran Nükleer Müzakerelerine Dönüş Çağrısı

Sisi, Pezeşkiyan ile telefonda İran nükleer meselesinde tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı; Mısır'ın arabuluculuk çabaları ve 9 Eylül anlaşması vurgulandı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 04:47
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 04:47
Sisi ve Pezeşkiyan Görüşmesi: İran Nükleer Müzakerelerine Dönüş Çağrısı

Sisi ile Pezeşkiyan Görüşmesi: Nükleer Müzakerelere Dönüş Çağrısı

Görüşmenin ana hatları

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran nükleer meselesinde tarafların ciddi ve yapıcı bir diyalog başlatarak müzakere masasına geri dönmesi gerektiğini vurguladı. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada görüşmenin bu çerçevede gerçekleştiği belirtildi.

Sisi, bölgede artan gerginlik ortamında istikrarı artırmak ve barış ile güvenliği baltalama girişimlerine karşı koymak için yoğunlaştırılmış ortak eylem gerektiğini ifade etti ve ülkesinin gerilimi azaltma çabalarına destek verme istekliliğini dile getirdi.

Arabuluculuk ve uluslararası iş birliği

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Mısır'ın İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki diyaloğu kolaylaştırmadaki rolüne derin takdirini iletti ve Sisi'ye İran ile UAEA'yı yakınlaştırmak için gösterdiği kişisel çabalar ve destekten ötürü teşekkür etti.

Pezeşkiyan, bu çabaların, Mısır'ın aylarca süren arabuluculuğunun ardından Salı günü Kahire'de imzalanan ve İran ile UAEA arasında işbirliğini yeniden tesis eden anlaşmaya yol açtığını belirtti. Kahire, 9 Eylül'de Sisi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi arasında gerçekleşen üçlü görüşmenin ardından, Mısır'ın arabuluculuğuyla İran ile IAEA'nın işbirliğini yeniden başlatma konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Bu gelişmeyi Suudi Arabistan ve Umman dışişleri bakanlıkları da memnuniyetle karşıladı.

Geçmişte yaşanan gerilimler

İran Parlamentosu, 26 Haziran'da UAEA'yı casuslukla suçlayarak ve İsrail ile ABD'nin İran'a karşı askeri saldırganlığına bahane oluşturduğunu öne sürerek UAEA ile iş birliğini sona erdiren bir yasa çıkarmıştı.

Diğer yandan, metinde yer verilen bilgilere göre İsrail, ABD'nin desteğiyle, 13 Haziran 2025'te İran'a karşı 12 günlük bir saldırı başlatmış; Tahran buna karşılık vermiş ve Washington aynı ayın 22'sinde ateşkes ilan etmişti.

Taraflar arasındaki bu gelişmeler, Sisi-Pezeşkiyan görüşmesinin bağlamını oluşturarak bölgesel istikrar ve nükleer müzakerelerin yeniden canlandırılmasının önemini öne çıkardı.

İLGİLİ HABERLER

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye Katar'ın ve Halkının Yanında
2
Malatya'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı
3
Güney Kore: ABD'deki ICE Baskını Yatırımları Tereddüte Düşürebilir — Lee Jae Myung
4
İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 8 Kadın Kurtarıldı, 2 Zanlı Tutuklandı
5
Erdoğan'dan Yeni Sosyal Konut Müjdesi: Gençlere %20 Kontenjan
6
Faizsiz Konut, Araç ve İş Yeri Finansmanında Yeni Dönem
7
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Kardeşi 'Rüşvet' Soruşturmasında Adliyeye Sevk

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te