Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın İBB'ye Yönelik 'Terör' Soruşturmasındaki Savcılık İfadesi Açıklandı

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında savcılığa verdiği ifadeyi açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 06:37
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 06:37
Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın İBB'ye Yönelik 'Terör' Soruşturmasındaki Savcılık İfadesi Açıklandı

Şişli Belediye Başkanı'nın Savcılıktaki İfadesi

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönelik terör soruşturmasındaki savcılık ifadesine ulaşıldı.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma 7 şüpheliyi kapsıyor. Bunlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da yer alıyor.

Şahan, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadesi alınırken, PKK/KCK terör örgütüyle ilgili belirli kişilerin isimleri okundu. Şahan, bu kişileri tanımadığını belirterek, "Biz CHP olarak 2019'da 'İstanbul İttifakı' adını verdiğimiz bir uzlaşı sağladık. Bu sayede 2024 yerel seçimlerinde İBB ve 26 ilçe belediyesini kazandık." şeklinde ifade verdi.

Terör Suçlarından İlgili İddialar

Savcılık, Şahan'a, İBB ve ilçe belediyeleri meclis üyesi 18 kişinin terör suçlarından kayıtları olduğunu ve bu kişilerin 2024 yerel seçim öncesinde genellikle HDP'den CHP'ye üye olarak geçtiklerini bildirdi. Şahan, bu değişimlerin inisiyatifle yapıldığını ve detaylardan haberdar olmadığını söyledi.

İddialarla ilgili olarak, "Bu insanlar, parti değişikliği yapmış olabilirler. YSK tarafından adli sicil kayıtları kontrol edilerek, engel durum olmaması halinde seçime katılım sağlıyorlar." dedi.

Azad Barış ile Tanışıklığı

Şahan, HDP eski Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış ile tanışıklığına dair soruları yanıtlayarak, 2019'dan sonra karşılaştıklarını ve bu kişi ile yalnızca akademik anlamda bir ilişki geliştirdiklerini ifade etti.

Reform Vakfı İle İlgili Açıklamalar

Şahan, Reform Vakfı'nın ne amaçla kurulduğu sorusuna cevap verirken, bu kuruluşun bağımsız araştırma yapan bir think-tank olduğunu ve faaliyetlerinin tamamen legal olduğunu vurguladı. "Bu kuruluşun MASAK raporuna yansıyan para hareketliliği hakkında bilgi sahibi olmam mümkün değildir. İcra ve denetim görevim bulunmamaktadır." dedi.

Şahan, açıklamalarını "Benden ne suçlu ne terörist ne de teröriste destek olan bir yurttaş çıkmaz. Soruşturmaya konu tüm iddiaları kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum." ifadeleriyle sonlandırdı.

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