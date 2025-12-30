DOLAR
42,94 -0,02%
EURO
50,59 -0,07%
ALTIN
6.034,21 -1%
BITCOIN
3.781.286,98 -1,1%

Şişli’de 4 Kez Mühürlenen Kebap Restoranı Yıkıldı — 25 Kişi Zehirlenme İddiası

Şişli Belediyesi, Esentepe’de kaçak olduğu gerekçesiyle 4 kez mühürlenen kebap restoranını yıktı; 21 Kasım’daki 25 kişinin zehirlenme iddiası soruşturuldu.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:14
Şişli’de 4 Kez Mühürlenen Kebap Restoranı Yıkıldı — 25 Kişi Zehirlenme İddiası

Şişli’de kaçak kebap restoranı yıkıldı

Şişli Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde izinsiz ve ruhsata aykırı faaliyet gösteren işletelere yönelik uyguladığı sıkı denetimler kapsamında Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir kebap restoranının yıkımını gerçekleştirdi.

Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi üzerinde yer alan ve daha önce 4 kez mühürlenen söz konusu işletme, belediye tarafından usulüne uygun şekilde yıkıldı.

21 Kasım’daki zehirlenme iddiası sonrası yeniden mühürlenmişti

İşletme, 21 Kasım tarihinde, müşterilerden 25 kişinin zehirlendiği iddiası ile gündeme gelmiş; olay sonrası yapılan incelemelerin ardından işletme dördüncü kez mühürlenmişti.

Şişli Belediyesi, ruhsat eki onaylı projelere aykırı olarak oluşturulan alanlar ve kaçak yapılarla ilgili işlemleri aralıksız sürdürüyor. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında düzenlenen yapı tatil tutanakları ve Şişli Belediye Encümeni kararları doğrultusunda yıkım kararları uygulanıyor.

Denetimler planlı ve koordineli şekilde sürüyor

Yapı Kontrol, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri arasında düzenli koordinasyon ile yürütülen denetimler sonucunda ilçe genelinde tespit edilen kaçak yapıların yıkım işlemleri planlı ve periyodik olarak gerçekleştiriliyor.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE İZİNSİZ, RUHSATA AYKIRI ŞEKİLDE YAPILAN VE KAÇAK FAALİYET...

ŞİŞLİ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE İZİNSİZ, RUHSATA AYKIRI ŞEKİLDE YAPILAN VE KAÇAK FAALİYET YÜRÜTÜLEN İŞLETMELERE GÖZ AÇTIRMIYOR. ESENTEPE MAHALLESİ, BÜYÜKDERE CADDESİ ÜZERİNDE KAÇAK OLDUĞU GEREKÇESİYLE DAHA ÖNCE 4 KEZ MÜHÜRLENEN KEBAP RESTORANI ŞİŞLİ BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN YIKILDI. SÖZ KONUSU İŞLETME, 21 KASIM’DA 25 KİŞİNİN ZEHİRLENMESİ İDDİALARIYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE İZİNSİZ, RUHSATA AYKIRI ŞEKİLDE YAPILAN VE KAÇAK FAALİYET...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kumar ve bahis bağımlılığı kimyasal bağımlılıktan farkı yok — Prof. Dr. Tayfun Uzbay
2
İzmir'de 20. Yılında Denetimli Serbestlik Sempozyumu düzenlendi
3
605 Devlet Koruması Genci Kamuya Atandı — Mahinur Özdemir Göktaş Kura Töreninde
4
İzmir-Diyarbakır Uçuşu 12 Saatlik Eziyete Dönüştü: SunExpress Yolcuları Otelde
5
Aydın'da Yeni Yıl Önlemleri: Güvenlik, Sağlık ve Altyapı Seferberliği
6
Adıyaman Esnafı: Depreme Dayanıklı Yeni İş Yerlerinde Hizmet Veriyor
7
Bismil'de UMKE Zamanla Yarıştı: 63 Yaşındaki Hasta Karlı Yolda Hastaneye Sevk Edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları