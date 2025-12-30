Şişli’de 4 Kez Mühürlenen Kebap Restoranı Yıkıldı — 25 Kişi Zehirlenme İddiası

Şişli’de kaçak kebap restoranı yıkıldı

Şişli Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde izinsiz ve ruhsata aykırı faaliyet gösteren işletelere yönelik uyguladığı sıkı denetimler kapsamında Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir kebap restoranının yıkımını gerçekleştirdi.

Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi üzerinde yer alan ve daha önce 4 kez mühürlenen söz konusu işletme, belediye tarafından usulüne uygun şekilde yıkıldı.

21 Kasım’daki zehirlenme iddiası sonrası yeniden mühürlenmişti

İşletme, 21 Kasım tarihinde, müşterilerden 25 kişinin zehirlendiği iddiası ile gündeme gelmiş; olay sonrası yapılan incelemelerin ardından işletme dördüncü kez mühürlenmişti.

Şişli Belediyesi, ruhsat eki onaylı projelere aykırı olarak oluşturulan alanlar ve kaçak yapılarla ilgili işlemleri aralıksız sürdürüyor. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında düzenlenen yapı tatil tutanakları ve Şişli Belediye Encümeni kararları doğrultusunda yıkım kararları uygulanıyor.

Denetimler planlı ve koordineli şekilde sürüyor

Yapı Kontrol, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri arasında düzenli koordinasyon ile yürütülen denetimler sonucunda ilçe genelinde tespit edilen kaçak yapıların yıkım işlemleri planlı ve periyodik olarak gerçekleştiriliyor.

