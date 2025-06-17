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Şişli'de Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Şişli Esentepe Mahallesi'nde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından başarıyla söndürüldü.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 22:29
Şişli'de Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Şişli’de, D-100 kara yolunun kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Esentepe Mahallesi Tevfik Erdönmez Paşa Sokak’taki ağaçlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Olayın ardından hemen itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis, yangın dolayısıyla D-100 kara yolu Edirne istikametinde önlemler alarak trafiği kontrollü bir şekilde yönetti.

İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınmasını sağlayarak söndürme çalışmalarını başarıyla tamamladı. Yangın nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandığı bildirildi.

işli'de D-100 kara yolunun kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

işli'de D-100 kara yolunun kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

işli'de D-100 kara yolunun kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

işli'de D-100 kara yolunun kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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