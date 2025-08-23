DOLAR
Şişli'de Eniştesini Öldüren Şüpheli ve Babası Tutuklandı

Şişli İnönü Mahallesi'ndeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ejder Ç.'nin zanlısı Suat S. ve babası B.S. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 22:44
Şişli'de Eniştesini Öldüren Şüpheli ve Babası Tutuklandı

ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Olay

İnönü Mahallesi Harbiye Çayırı Sokak'ta dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, Sevgi Ç. (35) eşi Ejder Ç. (34) ile tartışmasının ardından babasının evine gitti. Eşini eve dönmeye ikna etmeye giden Ejder Ç., aracıyla sokağa girdiği sırada kayınbiraderi Suat S. tarafından silahla vuruldu.

Yakınları tarafından hastaneye götürülen Ejder Ç. hayatını kaybetti.

Soruşturma ve Tutuklama

Olay sonrası silahıyla gözaltına alınan Suat S.'nin çeşitli suçlardan 25 kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki ifadesinde Suat S., eniştesinin ablasına kötü davrandığını öne sürdü.

Polis çalışmaları sırasında Suat S. ile birlikte hareket ettiği belirlenen babası B.S'yi de gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren şüpheliler, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin üzerlerine atılı suçtan tutuklanmalarına karar verdi.

Görüntü ve Tanık

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtta, Ejder Ç.'nin aracıyla sokağa giriş yaptığı, daha sonra şüphelinin yanına gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği ve elindeki silahla kaçtığı görülüyor.

Sokakta esnaflık yapan Furya Malik, sipariş götürmeye gidip döndüğünde sokağın polis tarafından çevrildiğini gördüğünü, araç içindeki bir kişinin silahla yaralandığını ve daha sonra bu kişinin hastanede öldüğünü duyduğunu söyledi.

