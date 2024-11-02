DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.381.759,16 -0,37%

Şişli'de Kaybolan Çocuğun Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

6 yaşındaki Elmas Hanilçi'nin cenazesi Zincirlikuyu'dan alındı, Şanlıurfa'da defnedilecek.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 16:40
Şişli'de Kaybolan Çocuğun Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

Şişli'de Cansız Bedeni Bulunan Çocuğun Cenazesi Alındı

Şişli'de kaybolduktan sonra Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Elmas Hanilçi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı'nın gasilhanesine götürüldü.

Olayın Detayları

Elmas Hanilçi, 31 Ekim tarihinde kaybolmuş ve dün gece Feriköy Mezarlığı'nda ölü olarak bulunmuştu. Cenazenin üzerindeki otopsi işlemleri tamamlandı ve aileye teslim edildi.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Cenaze, gasilhaneden Alınarak, Şanlıurfa'da defnedilmek üzere yola çıkarıldı. Cenaze töreni sırasında, polis ekipleri gasilhane çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili olarak, Feriköy Mezarlığı'nda Elmas'ı boğarak öldürdüğü iddiasıyla 49 yaşındaki M.Ö. adlı kağıt toplayıcısı gözaltına alınmış ve işlemleri sürmekte.

Olayla ilgili gelişmelerin takipçisi olacağız.

Şişli'de iki gündür kayıp olarak aranırken Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki...

Şişli'de iki gündür kayıp olarak aranırken Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Aileye teslim edilen cenaze, Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Zincirlikuyu Mezarlığının gasilhanesine getirildi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de Doğal Gaz Kaçağı Faciası: Doktor Hayatını Kaybetti
2
ABD, Ukrayna'ya 425 Milyon Dolarlık Savunma Yardımı Sağlıyor
3
Bakan Bayraktar, Depremzede Aileyi Ziyaret Etti
4
Ünlü Şeflerden Aşçı Adaylarına Usta-Çırak Modeli Tavsiyesi
5
Belgesiz Ambulans Hizmeti, Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
6
Emre Bayır’ın Organları 3 Hastaya Hayat Verecek

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak