Şişli'de Kaybolan Çocuğun Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

Şişli'de Cansız Bedeni Bulunan Çocuğun Cenazesi Alındı

Şişli'de kaybolduktan sonra Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Elmas Hanilçi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı'nın gasilhanesine götürüldü.

Olayın Detayları

Elmas Hanilçi, 31 Ekim tarihinde kaybolmuş ve dün gece Feriköy Mezarlığı'nda ölü olarak bulunmuştu. Cenazenin üzerindeki otopsi işlemleri tamamlandı ve aileye teslim edildi.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Cenaze, gasilhaneden Alınarak, Şanlıurfa'da defnedilmek üzere yola çıkarıldı. Cenaze töreni sırasında, polis ekipleri gasilhane çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili olarak, Feriköy Mezarlığı'nda Elmas'ı boğarak öldürdüğü iddiasıyla 49 yaşındaki M.Ö. adlı kağıt toplayıcısı gözaltına alınmış ve işlemleri sürmekte.

Olayla ilgili gelişmelerin takipçisi olacağız.

Şişli'de iki gündür kayıp olarak aranırken Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Aileye teslim edilen cenaze, Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Zincirlikuyu Mezarlığının gasilhanesine getirildi.