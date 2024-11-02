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Şişli'de Kayıp Kız Çocuğunun Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı

Şişli'de kaybolan 6 yaşındaki kız çocuğunun cinayetinin zanlısı tutuklandı. Olayla ilgili detaylar ortaya çıkıyor.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 18:26
Şişli'de Kayıp Kız Çocuğunun Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı

Şişli'de Kayıp Kız Çocuğu Cinayeti

Şişli'de, Feriköy Mahallesi'nde kaybolan 6 yaşındaki Ş.E.H'nin 31 Ekim tarihinde mezarlıkta cansız bedeni bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, çocuğun cinayetini işlediği iddia edilen 49 yaşındaki M.Ö. tutuklandı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

M.Ö., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "çocuğu kasten öldürme" suçlarından tutuklama kararı ile cezaevine gönderildi.

Güvenlik Kameraları Olayın Aydınlatılmasında Etkili Oldu

Polis ekipleri, kayıp başvurusu üzerine yaptıkları çalışmalarda, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. İşte bu inceleme, 6 yaşındaki Ş.E.H'nin M.Ö. ile birlikte yaklaşık 800 metre yürüdüğünü ortaya çıkardı. Görüntülerde M.Ö.'nün mezarlıktan tek başına ayrılması dikkat çekti.

M.Ö.'nün İfadesi ve Olayın Detayları

M.Ö., gözaltına alındığında ilk ifadesinde, Ş.E.H'nin mezarlıkta kendisinden 200 lira istediğini, vermediği takdirde çocuğun kendisine küfrettiğini öne sürdü. M.Ö., sinirlenerek çocuğu mezarlığa soktuğunu, burada üzerindeki eşarpla boğarak öldürdüğünü ve cesedi otlarla kapladığını açıkladı.

Olay, toplumda büyük bir infial yaratırken, kayıp çocuğun ailesi de büyük bir acı yaşayarak, adaletin yerini bulmasını umuyor.

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