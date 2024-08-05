Şişli'de Kazalı Trafik Olayı Ulaşımı Aksattı

Şişli'de Trafik Kazası

Şişli ilçesinde, Halaskargazi Caddesi'nde meydana gelen bir kaza, bölgede ulaşımda aksamalara yol açtı. Kazanın detayları şöyle:

Kaza Anı

İddiaya göre, C.K. isimli sürücünün kullandığı 16 BKB 31 plakalı hafif ticari araç, 34 U 7093 plakalı bir motosiklet ile park halindeki 34 AHS 312 plakalı otomobile çarparak devrildi. Kaza sonrasında meydana gelen gürültü çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Ekiplerin Müdahalesi

Olaya şahit olan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, olay yerine intikal ederek gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Sürücü C.K., vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Alkol Tespiti ve Güvenlik Önlemleri

Yapılan incelemede C.K.'nin 1,14 promil alkollü olduğu belirlendi. Yaralı sürücü, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Ayrıca devrilen aracın içerisinde bulunan 63 bin lira tutarındaki kağıt torba, polis tarafından sayılarak tutanak altına alındı.

Trafik Durumu

Kaza sebebiyle Halaskargazi Caddesi'nin Mecidiyeköy istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların çekici ile kaldırılmasının ardından ulaşım normal seyrine döndü.