Şişli'de Taksicinin Öldürülmesi: Yakalanan 3 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Şişli'de 20 Eylül'de aracında vurulan taksici Ali Sancar'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi; kaçış anları güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 18:08
Şişli ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle aracında silahla vurulan taksici Ali Sancar'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay ve soruşturma

Olay, 20 Eylül tarihinde Eskişehir Mahallesi Bekçi Mahmut Sokak'ta meydana geldi. 34 TJZ 47 plakalı takside silahla vurulan Ali Sancar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler arasında Çocuk Şube Müdürlüğü'nde bulunan 16 yaşındaki B.E.D. ve M.D. ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki Burak K. (29) bulunuyor. Üç zanlı adliyeye sevk edildi.

Adliyeye götürülürken gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna Burak K. "Ben yardımcı oldum, ben öldürmedim." diye yanıt verdi. Emniyetteki ifadesinde ise Ali Sancar ile alacak verecek meselesi olduğunu belirterek, diğer iki şüpheliyi para karşılığında tuttuğunu, motosiklet ve silah temin edip saldırıyı azmettirdiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelilerin sabıka kayıtlarına ilişkin bilgiler de aktarıldı: Burak K.'nin yaralama ve uyuşturucu suçlarından 6, saldırıyı gerçekleştiren B.E.D.'nin tehdit ve yaralamadan 2, motosikleti kullanan M.D.'nin ise uyuşturucu ve yağma suçlarından 2 kaydı bulunduğu bildirildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri

Olay sonrası zanlıların kaçış anları güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin motosikletle uzaklaştıkları ve çöp konteynerine poşet attıkları anlar yer alıyor. Güvenlik kamerası görüntüleri soruşturmaya delil olarak eklendi.

