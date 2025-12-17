DOLAR
Şişli'de ters yöne giren sürücü dehşeti: 2 ölü, 5 yaralı

Şişli Darülaceze Caddesi'nde ters yöne giren 34 TT 2213 plakalı araç önce iş yerine sonra yayalara çarptı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 18:49
Kaza ve sonuçları

Kaza saat 16.30 sıralarında Şişli ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyreden 34 TT 2213 plakalı araç sürücüsü ters yöne girmesi sebebiyle bir motosiklet sürücüsü ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından ters yönde ilerlemeye devam eden araç sürücüsü, gaza basıp hızını artırınca önce cadde üzerindeki bir iş yerine ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.

Kazada 2’si ağır, sürücü dahil toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü dahil 5 yaralının tedavisi sürüyor.

Müdahale ve inceleme

Polis ekipleri çevrede güvenliği sağlarken, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından araç cadde üzerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tanık ifadeleri

Nermin Fedakar olayı şöyle anlattı: "Gri bir arabaydı sanırım, inanılmaz bir hızla çarptı. Motosikletliye kızdı, motorun yan tarafını biçti ondan sonra refüje çarpıp havaya uçtu. Korkunç bir patlama oldu. İnsanlar havadaydı. Çok sayıda yaralı vardı".

Salih Taş ise, "Motosikletliye çarptı. Motosikletli biraz daha solda olsa büyük ihtimalle onu da ezecekti. Ardından ters yönden geldi. Burada 3 tane teyze vardı, bir genç kadın vardı. Bir kişi ağaçların arasına uçmuştu. Toplam 7 kişi vardı" dedi.

