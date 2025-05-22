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Şişli'de Yangın Faciası: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Şişli'de bir apartmanda çıkan yangında 80 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Yangının nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 20:47
Şişli'de Yangın Faciası: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Şişli'de Yangın Faciası: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Şişli'de, Koca Mansur Sokak'taki 5 katlı bir apartmanda akşam saatlerinde çıkan yangında 80 yaşındaki Ayşe Deniz Gökçen yaşamını yitirdi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmemekle birlikte, olayın ardından çevredekiler ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yangın, kısa süre içinde itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yapılan incelemelerde, ne yazık ki Gökçen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şu an için yangının nedeni üzerine araştırmalar devam ediyor.

Şişli'de 5 katlı binada çıkan yangında 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye...

Şişli'de 5 katlı binada çıkan yangında 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürdü.

Şişli'de 5 katlı binada çıkan yangında 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye...

Şişli'de 5 katlı binada çıkan yangında 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürdü.

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