Şişli Tapu Müdürlüğü'nde Yangın: Arşiv Bölümünde Hasar Oluştu

Şişli Tapu Müdürlüğü'nde Yangın Çıktı

Şişli Tapu Müdürlüğü'nün arşiv bölümünde çıkan yangında ciddi hasar meydana geldi. Yangın, Darülacaze Caddesi'ndeki Şişli Belediyesi binasının bitişiğindeki Tapu Müdürlüğü'nün eski birinci katında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı.

İtfaiye ve Polis Olay Yerinde

Yangın çıktığı esnada binadaki kişilerin dışarıya çıkmasıyla, durum hemen yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri hızla intikal etti.

Yangın Kontrol Altına Alındı

İtfaiye görevlileri, yangını kısa bir süre içinde kontrol altına alarak söndürdü. Olay nedeniyle, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak araştırmalar devam ediyor.

Şişli Tapu Müdürlüğünün arşiv bölümünde çıkan yangında hasar oluştu. Hasara sebep olan yangın itfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.