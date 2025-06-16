Sismik Araştırma Gemisi Barbaros Hayreddin Paşa Trabzon Limanı'na Demirledi

Barbaros Hayreddin Paşa Trabzon Limanı'na Demirledi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) kullanıma sunulan, denizlerde petrol ve doğal gaz aramaları için önemli bir araç olan sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa, Trabzon Limanı'na geldi.

Denizin 8 bin metre altındaki jeolojik yapıları inceleme kapasitesine sahip olan bu gemi, iki ve üç boyutlu sismik veri toplama yeteneğiyle dikkat çekiyor. Şu anda Trabzon Limanı'nda yeni görevleri için bakım ve hazırlık çalışmalarının yapılması planlanıyor.

Limana demir atan gemi, 84,2 metre boyu, 21,6 metre genişliği ve 4 bin 711 groston ağırlığıyla büyük bir işletme. Burada bakım, onarım ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Yaklaşık 1 ay süreyle limanda kalması öngörülen Barbaros Hayreddin Paşa'nın, ihtiyaçların tamamlanmasının ardından yeniden aktif görevine başlaması bekleniyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) denizlerdeki petrol ile doğal gaz aramalarında kullanılan sismik araştırma gemisi "Barbaros Hayreddin Paşa", Trabzon Limanı'na geldi.