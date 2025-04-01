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Sismik Hareketlilik Nedeniyle İzlanda'daki Blue Lagoon Bölgesi Tahliye Edildi

İzlanda'nın Blue Lagoon bölgesi, sismik hareketlilik nedeniyle tahliye edildi. Yerel hava durumu endişeleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 16:11
Sismik Hareketlilik Nedeniyle İzlanda'daki Blue Lagoon Bölgesi Tahliye Edildi

İzlanda'nın güneybatısındaki volkanik kraterlerde yaşanan sismik hareketlilik, Blue Lagoon turistik bölgesinin tahliye edilmesine neden oldu.

RUV yayın kuruluşunun aktardığına göre, Grindavik kasabasında yerel saatle 06.30'da sismik faaliyetler kaydedilmeye başlandı. Bu durum, olası bir volkanik patlama ihtimali üzerine Blue Lagoon bölgesinin tahliye edilmesine yol açtı.

İzlanda Meteoroloji Ofisi, sismik hareketliliğin başlamasından bu yana bölgede 200'den fazla deprem kaydedildiğini bildirdi. Tahliyeden saatler sonra ise Grindavik kasabası civarında volkanik patlamalar meydana geldi.

Yetkililer, lav soğutma ekipmanlarını olay bölgesine gönderdi. Grindavik'in 500 metre ilerisinde büyük bir yarık açılması üzerine ikaz sirenleri çalmaya başladı.

Güvenlik yetkilileri, patlamanın sebep olduğu zararlı gaz, kül ve parçacıkların birkaç saat içerisinde başkent Reykjavik civarına ulaşabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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