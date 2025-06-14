Sivas Bilim ve Sanat Merkezi'nden Türk Edebiyatına Anlamlı Katkı

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi'nden Önemli Bir Adım
Sivas Bilim ve Sanat Merkezi, yaratıcı yazarlık atölyesi öğrencileri ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hüseyin Kaya editörlüğünde anlamlı bir projeye imza attı. Merkez, 12 eserle Türk edebiyatına değerli katkılarda bulundu.
İmza Etkinliğiyle Buluşma
Yayımlanan eserler için düzenlenen imza etkinliği, Buruciye Medresesi'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 öğrencinin bireysel ve ortak çalışmalarının yer aldığı bu eserler; şiir, deneme, destan ve hikaye türünden oluşuyor.
Yayınlanan Eserler
Etkinlikte, kitapseverler yazarlarla bir araya gelerek aşağıdaki eserleri tanıma fırsatı buldu:
- Sözcüklerin Kanadında Yolculuk
- Cumartesi Sabahı Siz Henüz Uykudayken
- Zamansız Sözler Aynası
- Rüya Taciri
- Yarım Mavi
- Kalemin Rüyası
- Hayal Salıncağında Salı Düşleri
- Mazinin Gölgesi
- Hayal Atlasında Söz Irmakları
- Farklı Dünyalar Pusulası
- Kalbimde Büyüyen Sözler
- Bazı Tuğlalar
Bu eserler, genç yazarlara ilham vererek Türk edebiyatına yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor.
Sivas Bilim ve Sanat Merkezi, yaratıcı yazarlık atölyesi öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hüseyin Kaya editörlüğünde yayımladıkları 12 kitap için imza etkinliğinde bir araya geldi.
Sivas Bilim ve Sanat Merkezi, yaratıcı yazarlık atölyesi öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hüseyin Kaya editörlüğünde yayımladıkları 12 kitap için imza etkinliğinde bir araya geldi.