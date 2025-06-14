DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.344,5 0%
BITCOIN
4.079.720,32 0,41%

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi'nden Türk Edebiyatına Anlamlı Katkı

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi, yaratıcı yazarlık atölyesi öğrencileri tarafından 12 eser yayımladı, imza etkinliği düzenlendi.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 12:25
Sivas Bilim ve Sanat Merkezi'nden Türk Edebiyatına Anlamlı Katkı

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi'nden Önemli Bir Adım

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi, yaratıcı yazarlık atölyesi öğrencileri ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hüseyin Kaya editörlüğünde anlamlı bir projeye imza attı. Merkez, 12 eserle Türk edebiyatına değerli katkılarda bulundu.

İmza Etkinliğiyle Buluşma

Yayımlanan eserler için düzenlenen imza etkinliği, Buruciye Medresesi'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 öğrencinin bireysel ve ortak çalışmalarının yer aldığı bu eserler; şiir, deneme, destan ve hikaye türünden oluşuyor.

Yayınlanan Eserler

Etkinlikte, kitapseverler yazarlarla bir araya gelerek aşağıdaki eserleri tanıma fırsatı buldu:

  • Sözcüklerin Kanadında Yolculuk
  • Cumartesi Sabahı Siz Henüz Uykudayken
  • Zamansız Sözler Aynası
  • Rüya Taciri
  • Yarım Mavi
  • Kalemin Rüyası
  • Hayal Salıncağında Salı Düşleri
  • Mazinin Gölgesi
  • Hayal Atlasında Söz Irmakları
  • Farklı Dünyalar Pusulası
  • Kalbimde Büyüyen Sözler
  • Bazı Tuğlalar

Bu eserler, genç yazarlara ilham vererek Türk edebiyatına yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor.

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi, yaratıcı yazarlık atölyesi öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı...

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi, yaratıcı yazarlık atölyesi öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hüseyin Kaya editörlüğünde yayımladıkları 12 kitap için imza etkinliğinde bir araya geldi.

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi, yaratıcı yazarlık atölyesi öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı...

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi, yaratıcı yazarlık atölyesi öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hüseyin Kaya editörlüğünde yayımladıkları 12 kitap için imza etkinliğinde bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Devrilen Otomobil Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
2
TÜRÇEV'den Eko-Okullar Programı'na Yeşil Bayrak Ödülü
3
Esenler'de Kanseri Yenen Selim İçin Balon Uçurma Etkinliği Düzenlendi
4
Gaziantep'te 500 Yıllık Mağara Kafede Ziyaretçi Akını
5
Tekirdağ'da Şah Kartal ve Leylek Yavrularına Önemli Halkalama Projesi
6
Erzincan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Gaziantep'te Köprüden Düşen Araçta 6 Kişi Yaralandı

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi