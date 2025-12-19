Sivas’ın İlk Mobil Yürüme Robotu Çocuklara Umut Oluyor

Sivas’ın ilk ve tek mobil yürüme robotu, yürüme engeli bulunan çocukların fiziki ve nörolojik gelişimine katkı sağlıyor. Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen cihaz, kişiye özel ayarlanabilen yapısı ve mobil uygulama ile kontrol edilebilmesi sayesinde rehabilitasyon süreçlerini kolaylaştırıyor.

Merkezdeki uygulama ve kontrol

Akran Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, bünyesine kattığı mobil yürüme robotu ile çocukların günlük tedavi programlarını güçlendiriyor. Robot, çocukların boy ve kilosuna göre ayarlanıyor ve her seansta kaydedilen veriler mobil uygulama üzerinden takip edilebiliyor.

Teknik özellikler ve kullanım alanı

Cihaz 70 kilogram ağırlık ve 105 santimetre bacak boyuna kadar kullanılabiliyor. Her seansta çocukların verilerini kaydeden robot, yorulmaya karşı destek kuvveti uyguluyor ve şarj edilebilir yapısıyla açık alanlarda da kullanılabiliyor. Bu özellikleriyle cihaz, stabilizasyon ve denge egzersizlerinden yürümeyi desteklemeye kadar geniş bir yelpazede etkinlik gösteriyor.

Akran Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Fizyorterapisti Ahmet Burak Güleç:

Bu cihaz yürüme cihazımız, engeli bulunan çocuklarda her türlü engelde kullanabiliyoruz. Kişiye özel ayarlanabilir özelliği var. Stabilizasyon denge egzersizleri içinde kullanılabiliyor. Cihazımız Sivas’ta ilk ve tektir

Öğrencilerin fizik tedavinin yanı sıra yaklaşık 40 dakika robot ile yürütüldüğünü ifade eden Güleç, İlk olarak öğrencilerimiz aşağıda fizik tedavi dersi alıyor. Ardından robotik cihazımıza geliyor. Egzersiz modunu açtıktan sonra yürüme moduyla çocuklarımızı destekliyoruz. Bu da çocuklarımız için çok büyük faydalar sağlıyor. Çocuklarımızın enine, boyuna, kilosuna yani kişiye göre robotumuz ayarlanabiliyor. Egzersiz ihtiyacı olan çocuklara 15 dakika süre ile egzersiz modunu açıyoruz. İlk 15 dakikadan sonrada kalan 25 dakika süre ile yürüme modunu açıyoruz. Geri dönüşler gayet olumlu, aileler cihazdan memnunlar. Diz fleksiyonda olan çocuklarımız vardı şuan rahatladılar. Yürüyemeyen çocuklarımız ayakta durmaya başladılar. Yeni yeni adım atmaya başlayan çocuklarımızda ilerleme kat ettik, kendileri şuanda yürüyorlar

