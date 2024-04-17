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Sivas-İstanbul aktarmasız YHT seferleri 4 Mayıs'ta başlıyor: Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas ile İstanbul arasında aktarmasız yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin 4 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 21:12
Sivas-İstanbul aktarmasız YHT seferleri 4 Mayıs'ta başlıyor: Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas ile İstanbul arasında gerçekleştirilecek aktarmasız yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin 4 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin demir yolu alanındaki atılımlarına devam edildiği vurgulandı. Bakan Uraloğlu, ulaşımın çağdaş standartlara kavuşturulması için demir yolu yatırımlarının hızla devam ettiğini belirtti.

Sivas-İstanbul hattında talep doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda aktarmasız YHT seferlerinin başlayacağını ifade eden Uraloğlu, 4 Mayıs'ta saat 13.00'te Sivas'tan İstanbul'a hareket edecek YHT'nin ekspres ve aktarmasız olarak sefer yapacağını dile getirdi. Seferlerin, 483 yolcu kapasiteli tren setleriyle gerçekleştirileceğini belirten Bakan Uraloğlu, seyahat süresinin İstanbul-Sivas arasında 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul arasında ise 7 saat 8 dakika olacağını açıkladı.

Uraloğlu, hızlı trenlerin güzergahı üzerindeki duraklarını da paylaşarak, seferlerin Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik'te duracağını ifade etti. Ayrıca, yolcu talepleri doğrultusunda işletme planında değişiklikler yapılabileceğini belirtti.

Ankara-Sivas YHT hattının hizmete girmesinin ardından geçen bir yıl içinde 971 bin kişinin bu hattı kullandığını belirten Uraloğlu, Ankara-Sivas arasındaki seyahat süresinin 2 saate düştüğünü ve bölge halkının hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuştuğunu söyledi. Uraloğlu, demir yolu projelerinin Türkiye'nin ulaşım altyapısını güçlendirdiğini ve vatandaşların güvenli, ekonomik ve konforlu şekilde seyahat etmelerini sağladığını vurguladı.

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