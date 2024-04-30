O sektöre binlerce alım yapılacak! Tüm detaylar belli oldu

Bu illerde yeni personel alımları başladı! Başvuru şartları tek tek açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİNLERCE PERSONEL ALIMI

Çaykur bünyesine 1072 yeni işçi alımı yapılacak. Başvurular 25 Nisan ile 30 Nisan tarihleri arasında e-Devlet, İŞKUR internet sitesi ya da ALO 170 hattından gerçekleştirilebilecek. Başvuru yapacak adayların kimlik belgesi ve ikametgah belgesini taahhüt etmesi gerekecek.





Aynı zamanda mevsimlik işçilerin 5 sene aynı yerde çalışmak için taahhüt vermeleri talep edilecek. Engelli işçilerin sağlık raporu ve engelli raporlarını ve yabancı uyruklu adayların çalışma izin belgelerini ibraz etmeleri gerekecek. Alımlar kura usulüyle yapılacak ve 14 Mayıs tarihinde Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleşecek kurayla işçiler belirlenecek. Başvuru yapan adayların eksiksiz ve doğru belge sunmaları önem taşıyor.