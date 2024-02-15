Sivas Katliamı davasında Anayasa Mahkemesi'nden karar çıktı

Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin aileleri, zaman aşımını durdurmak için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek Mahkeme, başvuruyu inceledi ve dosya hakkında ek rapor istedi. Mahkeme, raporun tamamlanmasından sonra dosyayı tekrar görüşeceğini açıkladı.

Madımak Oteli'nde gerçekleşen katliam davası, 2012 yılında zaman aşımı nedeniyle sona ermişti. Zaman aşımı kararının verildiği Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, şu sözler kaydedilmişti:

AĞIR CEZA MAHKEMESİ KARARINI VERDİ

Sivas Katliamı davasında zaman aşımı kararı veren Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, kararını gerekçelendirdi. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yaşama hakkı kararlarını dikkate aldığını, ancak sanıkların kamu görevlisi olmadığını ve olayın asli faili sayılmadığını belirtti. Mahkeme, sanıkların lehine olan zaman aşımı süresinin 2008 yılında bittiğini, bu nedenle davanın düşmesine karar verdiğini açıkladı. Karar metninde şu ifadeler kullanıldı:

"Her ne kadar önceki düzenlemede zaman aşımı sürelerinin geçmişe yürümeyeceği ve önceki düzenlemede düzenlenmemiş bir suçtan dolayı kanunilik ilkesi gereği sanıklar hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılamayacağı düşünülse de Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilen ve iç norm kuralları bakımından bağlayıcı özelliği bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. maddesinde yer alan yaşama hakkına yönelik kararlarında, 'yaşama hakkını ihlal ettiği iddia olunan, işkence ve kötü muamele iddialarıyla suçlanan kamu görevlilerinin af ve zaman aşımından faydalandırılmaması' gerektiği yünündeki hükümleri nazara alındığında, sanıkların kamu görevlisi değil, sivil oldukları, ayrıca olayın asli maddi faili değil feri şerik olarak yargılandıkları, 765 sayılı TCK'nın 146/3. maddesinde öngörülen hürriyeti bağlayıcı hapis cezasının 5 yıldan 15 yıla kadar ağır hapis olduğu, lehe olan 765 sayılı TCK'nın 102/3, 104/2 maddeleri gereği 15 yıllık olağanüstü zaman aşımı süresi 2 Temmuz 2008'de dolduğundan sanıklar hakkında açılan kamu davasının 765 sayılı TCK'nın 102/3 ve 104/2 maddesi gereği ortadan kaldırılması hükmünü doğurmak üzere CMK'nın 223/8. maddesi gereği ayrı ayrı düşürülmesine oy birliğiyle karar verildi."

SİVAS KATLİAMI DAVASI NEDİR?

Madımak Oteli'nde 33 kişi şeriatçılar tarafından canlı canlı yakılarak öldürülmüştü. Bu katliamla ilgili ana davada, Ankara 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanıklardan Murat Sonkur, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nu ihlal etmek" suçundan 3 yıl, Eren Ceylan ve Murat Karakaş ise "Madımak Oteli'ne kundak atarak 35 kişinin hayatına son vermek" ve "45 kişiyi ateşe vererek öldürmeye teşebbüs etmek" suçlarından 15'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, bu sanıkları tahliye etmişti ancak Yargıtay kararı bozmuştu. Yeniden yargılanan davada, bu sanıkların nerede oldukları bilinmediği için dosyaları ana dosyadan ayrılmıştı.

Sivas Katliamı davasında kaçak 3 sanık hakkında zaman aşımı kararı çıktı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Eylül 2023'te verdiği kararın gerekçesinde, olay tarihinde TCK'da "İnsanlığa karşı suç" kavramının ve cezasının olmadığını belirtti.