Sivas Kongresi'nin 105. Yılında Yıldız Dağı Tırmanışı Gerçekleşti

Sivas Kongresi'nde Dağcılar Yıldız Dağı'na Tırmandı

Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümünü kutlamak amacıyla, 12. Ulusal Yıldız Dağı Zirve Tırmanışı gerçekleştirildi. Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu önemli etkinliklerde 60 dağcı yer aldı.

Etkinliğin Detayları

4 Eylül tarihinde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, dağcılar 2 bin 555 rakımda bulunan Yıldız Dağı'nın zirvesine tırmandı. Zirveye ulaştıklarında Türk bayrağını açtılar ve İstiklal Marşı'nı okuyarak vatanseverlik duygularını pekiştirdiler.

Dağcılar, anlam dolu bir anı olarak, inişe geçmeden önce bu özel anı kutladılar. Bu tür etkinlikler, geçmişimize sahip çıkma ve birlik olma mesajı vermek açısından büyük önem taşıyor.