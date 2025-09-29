Sivas Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Gözaltı, 3 Tutuklama

Operasyon ve soruşturma yürütüldü

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri ile banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltılar hangi illerde gerçekleşti?

Sosyal medya platformlarında bahis oynatarak yüklü miktarda kazanç elde ettiklerini beyan eden ve kişileri aldatarak dolandırıcılık yapan zanlıların yakalanmasına yönelik Sivas merkezli operasyonda; Mersin'de 3, Afyonkarahisar'da 2 ve Sakarya'da 1 olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Deliller ve tespit edilen zarar

Zanlıların suçta kullandığı değerlendirilen dijital materyallere el konuldu. Yapılan incelemelerde, 14 olayda 1 milyon 30 bin lira haksız kazanç elde edildiği, çok sayıda kişiye ait görüşme kayıtlarının bulunduğu ve dolandırıcılık eylemlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış bahis reklamlarına ait görüntü ve video kayıtlarının tespit edildiği belirlendi.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğer 3'ü serbest bırakıldı.