DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.562.909 0,67%

Sivas merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Sivas ve Zonguldak'ta düzenlenen bilişim dolandırıcılığı operasyonunda 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı; dijital incelemede çok sayıda kimlik ve banka bilgisi bulundu.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 11:44
Sivas merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Sivas merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

İki ilde eş zamanlı operasyon: Dijital delillerde çok sayıda banka ve kimlik bilgisi bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, bilişim dolandırıcılığına yönelik Sivas ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan dijital incelemelerde, çok sayıda mağdura ait kimlik ve banka hesap bilgileri'nin bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin, yatırım vaadi, ürün alışverişi, araç kiralama gibi işlemlerde kullanmak üzere mağdurların banka hesap bilgilerini topladıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MHP Iğdır'da 'Terörsüz Türkiye' Ziyaretleri: Şehit Aileleri ve Aşiret Federasyonu'na Destek
2
Trump, Maduro'ya Baskı İçin Venezuela Kartellerine Yönelik Askeri Seçenekleri Değerlendiriyor
3
Kara Yollarında Çalışmalar: TEM ve TAG'da Trafik Düzenlemeleri
4
Zelenskiy: Rusya Eylül Başından Bu Yanı 1300'den Fazla İHA Saldırısı Düzenledi
5
Söder: NATO askerleri Ukrayna'da konuşlandırılamaz
6
Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Aksatıyor
7
Balıkesir'in 103. Kurtuluş Yıldönümü 'Tülütabaklar' Gösterisiyle Kutlandı

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı