Sivas merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

İki ilde eş zamanlı operasyon: Dijital delillerde çok sayıda banka ve kimlik bilgisi bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, bilişim dolandırıcılığına yönelik Sivas ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan dijital incelemelerde, çok sayıda mağdura ait kimlik ve banka hesap bilgileri'nin bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin, yatırım vaadi, ürün alışverişi, araç kiralama gibi işlemlerde kullanmak üzere mağdurların banka hesap bilgilerini topladıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.