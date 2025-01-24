Sivas Merkezli Kripto Dolandırıcılığı: 43 Kişi Mağdur, 2 Şüpheli Tutuklandı

Sivas Merkezli Kripto Operasyonu

Sivas merkezli olarak gerçekleştirilen operasyon, Adana, Samsun ve İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlendi. Operasyon, 43 kişiyi dolandırarak 4 milyon 100 bin lira vurgun yapan 3 şüpheliyi hedef aldı.

Dolandırıcılık Faaliyetleri

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden "kripto yatırım" adı altında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 zanlının peşine düştü.

Operasyon ve Gözaltı Süreci

Yapılan çalışmalarda 4 farklı adrese düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin, suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyalleri de incelemeye alındı.

Sonuçlar ve Devam Eden Süreç

İlk belirlemelere göre, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan şüphelilerin 43 kişiyi toplamda 4 milyon 100 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2’si tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaları devam ediyor.

Sivas merkezli Adana, Samsun ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen kripto operasyonunda, 43 kişiyi 4 milyon 100 bin lira dolandıran 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.