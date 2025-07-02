Sivas Olaylarında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Sivas'ta Anma Töreni Düzenlendi

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te yaşanan acı olayların yıldönümünde, hayatını kaybedenler düzenlenen programda anıldı. Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları, milletvekilleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Seyrantepe Mahallesi'nde bir araya geldi.

Mevlana Caddesi'nde Yürüyüş

Toplanan kalabalık, sloganlar eşliğinde Mevlana Caddesi boyunca yürüyerek eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokağın girişine kadar gitti. Burada olayda hayatını kaybedenlerin isimleri okundu ve çeşitli konuşmalar yapıldı.

CHP'den Anma Mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, hayatını kaybedenleri rahmet ve şükranla andığını belirterek, "Olayın yaşandığı bina 'utanç müzesi' olmalıdır" dedi. Karasu, olayların, Cumhuriyet ile laikliğe karşı bir saldırı olduğunu ifade etti ve bu tür acıların bir daha yaşanmaması için farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı'nın Mesajı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise tarihin acılarla dolu olduğunu, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak acıların sarılması gerektiğini söyledi. Hatimoğulları, "Bizler bu coğrafyanın asli sakinleriyiz" diyerek, olaylarda kaybedilenleri saygıyla andıklarını dile getirdi.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Anma programı için kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık 2 bin 500 polis güvenliği sağlamak üzere görev yaptı. Eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokak ve yürüyüş güzergahı araç trafiğine kapatıldı.

Ailelerin Duygusal Anı

Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri, Madımak Oteli'nin utanç müzesine dönüştürülmediği gerekçesiyle anı köşesine karanfil bırakmadı. Aileler, olayın yaşandığı yerin önünde karanfil bırakarak, unutulmadıklarını bir kez daha dile getirdi.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte düzenlenen programda anıldı. Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları, bazı milletvekilleri, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen Alevi konfederasyonları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar, Seyrantepe Mahallesi'nde toplandı. Sloganlar atan grup, Mevlana Caddesi güzergahından eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokağın girişine kadar yürüdü.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte düzenlenen programda anıldı. Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları, bazı milletvekilleri, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen Alevi konfederasyonları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar, Seyrantepe Mahallesi'nde toplandı. Sloganlar atan grup, Mevlana Caddesi güzergahından eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokağın girişine kadar yürüdü.