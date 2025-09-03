Sivas Şarkışla'da motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Bir kişinin yaralandığı kaza anı iş yeri kamerasında kaydedildi

Şarkışla ilçesinde meydana gelen kazada, H.K. (30) yönetimindeki 58 AFF 484 plakalı motosiklet, Kayalıyokuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde önüne çıkan başka bir motosiklete çarpmamak için manevra yaptığı sırada refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalesinin yapıldığı Şarkışla Devlet Hastanesi sonrasında Sivas'a sevk edildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde H.K.'nin motosikletiyle ilerlediği sırada önüne çıkan motosiklete çarpmamak isterken kontrolünü kaybedip refüje devrildiği net şekilde görülüyor.

