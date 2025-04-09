Sivas'ta 13 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Sivas'ta 13 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Gazipaşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, kermes kapsamında evlerinden getirdikleri kek ve kurabiyeleri tükettikten kısa bir süre sonra rahatsızlandı.

Öğrencilerde, karın ağrısı ve mide bulantısı gibi şikayetler ortaya çıkarken, durumu fark eden okul yönetimi hemen sağlık ekipleri çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, rahatsızlanan 13 öğrenciyi hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Yaşanan olay, okuldaki diğer öğrenciler ve aileler arasında endişeye yol açtı. Gıda güvenliği konusunda daha dikkatli olunmasını gerektiren bu durum, yetkililer tarafından araştırılmakta.

Sivas'ta 13 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Sivas'ta 13 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.