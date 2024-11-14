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Sivas'ta 1302 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Sivas'ta düzenlenen operasyonda 1302 litre kaçak etil alkol ile birçok kaçak ürün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 13:44
Sivas'ta 1302 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Sivas'ta Kaçak Etil Alkol Operasyonu

Sivas'ta, 1302 litre kaçak etil alkol ele geçirilen bir operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyon Detayları

Operasyon, kaçak alkollü içki üretimi yapıldığı tespit edilen kent merkezindeki bir iş yeri ve depoya düzenlendi. Yapılan aramalarda, toplamda 1302 litre el yapımı kaçak etil alkol ile birlikte 360 alkol aroması kiti, cinsel gücü artırıcı 23 çikolata, 65 kutu sıvı içecek, 3 litre sahte içki ve sahte bandrollü 7 şişe içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla işlem yapıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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