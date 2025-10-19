Sivas'ta 5 gündür kayıp Alzheimer hastası arazide ölü bulundu

Sivas'ın İmranlı ilçesinde 5 gündür kayıp olan 82 yaşındaki Dursun Ünal, yaylada ölü bulundu; cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 15:45
Sivas'ın İmranlı ilçesinde, Söğütlü köyünde yaşayan Dursun Ünal (82) beş gündür haber alınamaması üzerine arama çalışmalarının ardından arazide ölü bulundu.

Arama ve kurtarma çalışmaları

Ünal'dan 14 Ekim'de itibaren haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dron desteğiyle yürütülen aramalara 49 arama-kurtarma personeli ile 2 arama köpeği katıldı.

Buluntu ve otopsi

Yakınları, köye yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki yaylada Ünal'ın cansız bedenini buldu. Yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

