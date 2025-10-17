Sivas'ta 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi — 2 şüpheli gözaltında

Sivas'ta 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Suşehri'de D-100 uygulamasında yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında D-100 kara yolu uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan arama sonucu, aracın arka koltuğuna ve bagajına gizlenmiş 30 çuval içinde yaklaşık 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler N.K. ve M.Y. hakkında işlem başlatıldı ve her iki şüpheli de gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

