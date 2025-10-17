Sivas'ta 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi — 2 şüpheli gözaltında

Suşehri'de D-100 kara yolunda durdurulan minibüste 30 çuval içinde yaklaşık 900 kilogram kaçak tütün bulundu; iki şüpheli N.K. ve M.Y. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 17:39
Suşehri'de D-100 uygulamasında yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında D-100 kara yolu uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan arama sonucu, aracın arka koltuğuna ve bagajına gizlenmiş 30 çuval içinde yaklaşık 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler N.K. ve M.Y. hakkında işlem başlatıldı ve her iki şüpheli de gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

