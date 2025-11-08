Sivas'ta Antika Kafe: Hurdacıdan Aldığı Demlikle Nostalji

Turgut Becerik, 42 yıl önce hurdacıdan aldığı demlikle başlayan koleksiyonunu binlerce antika ile doldurup Sivas'ta nostalji temalı bir kafe açtı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:29
Turgut Becerik'in 42 yıllık koleksiyonu ziyaretçileri geçmişe taşıyor

Turgut Becerik, 42 yıl önce hurdacıdan aldığı bir demlikle başlayan antika merakını Sivas'ta nostalji dolu bir kafeye dönüştürdü. Duvarlarında binlerce antika eşya bulunan kafe, geçmişe yolculuk yapmak isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

İşletme sahibi, sergilediği antikaların müşteriler tarafından beğenilmesiyle koleksiyonunu giderek genişletti. Mekânın sıcak atmosferi ve fotoğraf çekimi için tercih edilmesi, burayı şehrin ilgi çeken duraklarından biri yaptı.

"Eskiden hurda toplayıp satan insanlar vardı. Onlardan ufak şeyler alarak başladım. Daha sonra bu işi sevmeye başladım ve biraz daha çoğalttım. Ben istedim ki herkes gelsin görsün geçmişte yaşadıklarını hatırlasın. Dedelerinin ve babaannelerinin o malzemelerle yaptıkları işleri öğrensinler diye, böyle nostaljik bir yer açtık. Şuan tepkiler çok güzel, işletmeciliğimizden de herkes memnun. Bir demlikle başladı her şey şuan binlerce malzememiz var. Duvarlarda bakraçlarımız, semaverlerimiz, cezvelerimiz var. Kesinlikle sıcak bir ortam var. Saygı sevgi içerisinde gelip sohbet, muhabbet ediyorlar. Biz çayımızı satıyoruz onlar da bizden memnun kalıyor. Günlük temizliğimiz, haftalık temizliğimiz ve aylık temizliğimiz var. Alt kısımları günlük temizliyorum, ortaları haftalık, üst kısımları da ayda bir temizliyorum. Yaptığımız işi de severek yapıyoruz böylelikle sıkıntı olmuyor"

İşletme, vitrin ve duvarlara yerleştirilen bakraç, semaver, cezve gibi eşyalarla geçmişten izler taşıyor. Ziyaretçiler hem tanıdık objeleri görmekten hem de mekânın samimi ortamından memnun kalıyor.

"Buraya gelenler hatıra fotoğraf çekiniyorlar, biraz daha nostajik olsun diyorlar. Herkes severek çayını kahvesini içiyor. Çocuklarım bu işin sürdürmek isterse devamını getireceğiz. Sıcak bir ortam olduğu için daha samimi buluyorum. Sabah buraya gelip temizliğimi yapıyorum, silmemi yapıyorum. Severek yapıyorum ve severek yapınca ortaya güzel şeyler çıkıyor. Dedelerimizden, babaannelerimizden kalan eşyaları silerken onları hatırlıyorum. Onların nasıl çay demlediklerini, yemek yaptıklarını hatırlıyorum. Burada gaz ocaklarımız var, kazanlarımız var. Bunlarda yapılan yemekler daha ayrıcalıklı oluyor. Müşterilerimiz de geldiği zaman duygulanıyor. Annesinin, babasının, dedesinin kullandığı eşyaları görünce duygusallık yaşıyorlar"

Müşteri İlker İşler ise kafede vakit geçirmenin duygusunu şöyle özetledi:

"Buraya gelip huzurlu bir şekilde çaylarımızı içip sohbetimizi ediyoruz. İş programlarımızı yapıp buradan gidiyoruz. Tarihimizi bize hatılattığı için buradan giderken de hüzünlü oluyoruz. Hep burayı tercih ediyoruz, çaylarımızı içiyoruz ve sohbetimiz hep burada geçiyor"

