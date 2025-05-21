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Sivas'ta Asfalt Çuvalları Arasında 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir tırda gizlenen 7 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 18:20
Sivas'ta Asfalt Çuvalları Arasında 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sivas'ın Suşehri İlçesinde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonla yedi düzensiz göçmen yakalandı. Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe girişinde durdurdukları bir tırın dorse kısmında detaylı arama yaptı.

Tahrip Edici Yarışma: Gümrük Kaçağı Sigara

Arama sonuçları şaşırtıcı oldu; soğuk asfalt çuvalları arasına gizlenmiş Afgan uyruklu 7 düzensiz göçmen bulundu. Operasyon sırasında, tırda ayrıca çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ayrıca, tırda bulunan 2 şahıs da gözaltına alındı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir tırda asfalt çuvalları arasına gizlenen 7 düzensiz göçmen...

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir tırda asfalt çuvalları arasına gizlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir tırda asfalt çuvalları arasına gizlenen 7 düzensiz göçmen...

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir tırda asfalt çuvalları arasına gizlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

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