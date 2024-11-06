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Sivas'ta Bulunan Bebek Cesedi ve Yabani Hayvanların Rolü

Sivas'ta arazide bulunan bebek cesedinin mezarlıktan yabani hayvanlar tarafından çıkarıldığı belirlendi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 15:09
Sivas'ta Bulunan Bebek Cesedi ve Yabani Hayvanların Rolü

Sivas'ta Bebek Cesedi Olayı

Sivas'ta Pazar günü arazide bulunan bebek cesedinin, mezarda yabani hayvanlar tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı.

Olayın Gelişimi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde 3 Kasım 2024'te hareketsiz halde bulunan bebek cesedi ile ilgili çalışmalarını tamamladı.

Güvenlik Kamerası İncelemeleri

Polis, olayın yaşandığı bölgedeki ve Yukarı Tekke Mezarlığı’ndaki güvenlik kameralarını uzun süre inceledi. Bu incelemeler sonucunda, bebek cesedinin Şehitlik Caddesi Garnizon Şehitliği karşısındaki eski çocuk mezarlığından yabani hayvanlar tarafından çıkarılarak Yukarı Tekke kayalıklarına götürüldüğü belirlendi.

Baba ile İletişim

Polisler, bebek cesedinin babası M.A. ile iletişime geçtikten sonra savcılık talimatıyla mezarı kazdı, ancak mezarda bebeğin cesedine ulaşılamadı.

Aileyi Etkileyen Acı

Ailenin 2010 yılında ölü doğan bebeklerinin mezarına, 16 Ekim 2024 tarihinde yine ölü olarak dünyaya gelen bebeklerini defnettikleri öğrenildi.

Adli Tıp İncelemesi

Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıklarında 3 Kasım 2024'te bulunan bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kimliği belirlenemeyen erkek bebekten alınan bazı parçalar, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sivas'ta pazar günü arazide bulunan bebek cesedinin yabani hayvanlar tarafından mezardan...

Sivas'ta pazar günü arazide bulunan bebek cesedinin yabani hayvanlar tarafından mezardan çıkarıldığı tespit edildi. Polis ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.

Sivas'ta pazar günü arazide bulunan bebek cesedinin yabani hayvanlar tarafından mezardan...

Sivas'ta pazar günü arazide bulunan bebek cesedinin yabani hayvanlar tarafından mezardan çıkarıldığı tespit edildi. Polis ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.

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