Sivas'ta D-100'de Devrilen Otomobil: 2 Kişi Yaralandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde D-100 kara yolunda şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı; sürücü ve P.G. ekiplerce çıkarılarak Suşehri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 10:34
Koyulhisar'da trafik kazası ve kurtarma çalışmaları

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

R.T. yönetimindeki 19 DE 722 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Yukarıkale Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile P.G., ekiplerce bulundukları yerden çıkartıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

