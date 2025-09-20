Sivas'ta D-100'de Devrilen Otomobil: 2 Kişi Yaralandı
Koyulhisar'da trafik kazası ve kurtarma çalışmaları
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
R.T. yönetimindeki 19 DE 722 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Yukarıkale Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü ile P.G., ekiplerce bulundukları yerden çıkartıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
