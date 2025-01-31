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Sivas'ta Evlerden Hırsızlık Yapan İki Zanlı Tutuklandı

Sivas'ta evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı, polisin başarılı operasyonuyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 16:13
Sivas'ta Evlerden Hırsızlık Yapan İki Zanlı Tutuklandı

Sivas'ta Hırsızlık Olaylarında Tutuklama

Sivas'ta, evlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen iki zanlı, gerçekleştirilen operasyonla tutuklandı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son dönemlerde kent genelinde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı harekete geçti.

Yapılan Operasyon

Asayiş Şubesi ekipleri, bir evdeki hırsızlık olayına yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde, D.I. ve S.I. isimli şüphelilerin suçlu olduğu tespit etti. Ekipler, şüphelilerin şehirden ayrıldığını ancak yeniden döneceklerini değerlendirerek bölgede takiplerini yoğunlaştırdı.

Fiziki Takip ve Tutuklama Süreci

Yapılan fiziki takip sonucunda, hırsızlık şüphesi taşıyan iki kişi, aynı bölgedeki binalara girip çıktıkları sırada yakalandı. D.I., daha önce 14 hırsızlık kaydı bulunan bir zanlı, S.I. ise 4 hırsızlık kaydı bulunan bir diğer zanlıydı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.I. ve S.I., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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