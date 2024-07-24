Sivas'ta İki Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

Sivas'ta Olay: İki Otomobil Çarpıştı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen ilginç kazada, iki otomobilin çarpışması sonucunda toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralıların durumu ciddiyetini korurken, olay yerinde hızlı bir şekilde sağlık, polis ve jandarma ekipleri görev aldı.

Kaza Detayları

Olay, Sivas-Malatya kara yolu üzerindeki Bostankaya köyü yakınlarında gerçekleşti. F.A. yönetimindeki 06 GTT 61 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen başka bir sürücünün kullandığı 60 ADK 960 plakalı araçla çarpıştı.

Yaralıların Durumu

Çarpışmada yaralananlar arasında sürücüler ile birlikte yolculuk eden Z.K, A.K, G.K. ve E.Y. de bulunuyor. Yaralılar, Sivas'taki farklı hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Bu tür trafik kazalarının önlenmesi için sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.