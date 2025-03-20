Sivas'ta İki Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 6 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, D-100 kara yolunda meydana gelen kazada iki yolcu otobüsü çarpıştı. Gelen ihbarlar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, S.D. yönetimindeki 60 BD 910 plakalı otobüs ile İ.K. idaresindeki 44 PU 999 plakalı otobüsün Suşehri ilçesi mevkiinde çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazada, sürücü S.D. ile 44 PU 999 plakalı otobüste bulunan yolcular A.A, H.Y, T.A, E.A ve A.A yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.