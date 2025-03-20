Sivas'ta Kar Yağışı Nedeniyle Yollar Kapatıldı

Sivas'ta Ulaşıma Kar Engeli

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Şarkışla-Pınarbaşı, Kangal-Çetinkaya, Kangal-Divriği ve Şarkışla-Kayseri kara yolları, kar ve esintinin etkisiyle tır ve çekici trafiğine kapatıldı.

Dahası, Kangal-Gürün, Kangal-Alacahan ve Koyulhisar-Mesudiye kara yolları ise, kar ve esinti nedeniyle tüm araç trafiğine kapatıldı.

Hafik ile Doğanşar ilçeleri arasında etkili olan kar yağışı ve tipi, bazı araçların yolda mahsur kalmasına yol açtı. Neyse ki, karla mücadele ekipleri iş makineleri ile mahsur kalan araçları kurtararak sürücülerin yardımına yetişti.

Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Hafik ile Doğanşar ilçeleri arasında etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Araçlar, karla mücadele ekiplerinin iş makinesi yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.