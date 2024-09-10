Sivas'ta Kavga: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sivas'ta Kavga Olayı

Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavga sonucu 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgedeki bazı haber sitelerinde "Sivas mı, Teksas mı, 30 el silah sesi" başlıklarının yayımlandığına dikkat çekildi.

Kavganın Ardından Hızlı Müdahale

Açıklamada, kavga ihbarı üzerine sivil ve resmi güvenlik ekiplerinin hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettiği belirtildi. Kavganın ardından şüphelilerin araçlarıyla olay yerinden kaçması üzerine yakalamalar için çalışmalar başlatıldığı kaydedildi.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Kavgada yer aldığı tespit edilen H.A, K.Ş., S.Ş. ve karşı grup üyesi A.T, K.T., O.T., G.K. ve Y.T. gözaltına alındı. Tüm şüpheliler hakkında kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı.

Silah İddiaları Asılsız

Açıklamada, haberde iddia edildiği gibi 30 el ateş edilme olayının kesinlikle gerçekleşmediği vurgulandı. Duyulan seslerin, olaya karışan kişilerin lehve, kriko ve taş kullanarak araçlarına zarar vermesi sonucu oluştuğu, olay yerinin açık alan olması nedeniyle yankılanarak ateşli silah sesi gibi duyulduğu belirtildi. Ayrıca, olay mahallinde uzman ekiplerin incelediği alanda ateşli silah kullanımına dair hiçbir iz ve emarenin bulunmadığı kaydedildi.

Sonuç

Bu bağlamda, olayda ateşli silah kullanımına bağlı bir yaralanma veya çevrede herhangi bir huzursuzluk yaşanmadığı tespit edilmiştir.