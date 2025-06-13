Sivas'ta Kene Vakaları ve Alınan Tedbirler Görüşüldü

Sivas'ta Kene Vakaları ile İlgili Değerlendirme Toplantısı

Sivas'ta, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında, kene vakaları hakkında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Valilik Ek Bina Toplantı Salonu'nda düzenlenen bu önemli toplantıya, Belediye Başkanı Adem Uzun ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, kentin kene vakaları ve bu konuda alınan önlemler detaylı bir şekilde ele alındı.

2025 Yılında Kene Kaynaklı Vakalar

Toplantının ardından bir basın bilgilendirme toplantısı düzenleyen Vali Şimşek, 2025 yılı itibarıyla Sivas'ta kene kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarına dair çarpıcı bilgiler verdi. Şimşek, bu yıl içinde kene kaynaklı 7 ölüm gerçekleştiğine dikkat çekerek, "2025 yılında toplam vaka sayımız 39'dur. Elde edilen verilere göre ne yazık ki bu vakalardan 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir," şeklinde açıklamalar yaptı.

2021 yılında 224 vaka görülürken, 2022'de bu sayının 210 olduğunu belirten Şimşek, 2023'te vaka sayısının 83, 2024'te ise 65 olduğunu kaydetti. Sivas'ta oluşan vaka sayılarının en çok Kelkit Vadisi ve kuzey ilçelerinde, ayrıca bu bölgelerdeki köylerde yoğunlaştığını ifade etti.

Kene Mücadelesi ve Aşı Çalışmaları

Vali Şimşek, "Kenelerden kaynaklanan vefat eden vatandaşların tamamının kırsal bölgelerden geldiği görülmektedir. Keneyle mücadelemiz, tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde büyük bir titizlikle devam etmektedir," diyerek, kamu sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yürütülen aşı çalışmalarına da vurgu yapan Şimşek, "Fakültemizin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, uluslararası çalışma grubuyla birlikte 2 aşı geliştirmiştir. Bu aşıların biri Faz 1 aşamasına gelmiştir. DNA temelli aşı, faz çalışmalarının tamamlanmasının ardından tıp dünyasına kazandırılacaktır. Valilik olarak halk sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz," dedi.

Sivas'ta Vali Yılmaz Şimşek (ortada), başkanlığında kene vakalarıyla ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından Vali Şimşek, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız (solda) ve İl Sağlık Müdürü Onur Mahmutoğlu (sağda) ile basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Sivas'ta Vali Yılmaz Şimşek (ortada), başkanlığında kene vakalarıyla ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından Vali Şimşek, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız (solda) ve İl Sağlık Müdürü Onur Mahmutoğlu (sağda) ile basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.