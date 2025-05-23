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Sivas'ta KKKA Şüphesiyle Tedavi Gören Genç Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören Oğuzhan Aydemir hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 10:25
Sivas'ta KKKA Şüphesiyle Tedavi Gören Genç Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir yaşamını yitirdi.

Yıldızeli ilçesi Eşmebaşı köyünde yaşayan Aydemir, 9 gün önce karnına kene yapıştığını fark etti. Keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran genç, sonrasında rahatsızlandığı için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydemir, burada KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen, genç hasta kurtarılamadı.

Aydemir'in cenazesi, yakınlarına teslim edilerek Yıldızeli ilçesi Eşmebaşı köyüne defnedilmek üzere götürüldü.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören...

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir, yaşamını yitirdi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören...

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir, yaşamını yitirdi.

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