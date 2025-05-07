Sivas'ta Korkunç Cinayet: İki Kardeş Evlerinde Ölü Bulundu

Sivas'ta iki kardeş evlerinde ölü bulundu. Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'ta bulunan bir apartmanda, anne A.Ş. evine geldiğinde çocukları U.Ş. (22) ve M.Ş. (16)’yi kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hemen sevk edildi.

Olay yeri inceleme sonucunda, kardeşlerin ellerinin plastik kelepçeyle arkadan bağlandığı ve boğazlarına aldıkları bıçak darbesi ile hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay da olay yerine gelerek bilgi aldı. Kardeşlerin cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili 1 şüpheli aranıyor. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yüzü maskeli, güneş gözlüklü ve şapkalı bir kişinin apartmana girdiğini ve bir müddet sonra binadan ayrıldığını tespit etti. Cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklama ise olayın ciddiyetini vurgularken, “Bu menfur olayın aydınlatılması, faillerin bir an evvel yakalanması için Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışmalara başlanmış olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Sivas'ta iki kardeş evlerinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta iki kardeş evlerinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.